El hijo de Carlín Calvo fue internado

Facundo Calvo, uno de los hijos de Carlín Calvo, fue operado este jueves por la mañana por un cuadro de apendicitis.

El hijo del recordado y querido actor, que falleció en diciembre de 2020, comentó en sus historias de Instagram cómo se encontraba antes de la intervención.

“Se preguntarán por qué me ven acá en un quirófano. Ayer vine, me dolía la panza mal y me hicieron estudios toda la tarde. Me operan esta mañana. Dormí sólo anoche y nada, bastante bien“, precisó Facundo muy tranquilo y ya en la camilla de la clínica este jueves desde sus historias.

“Ahí estoy por entrar a quirófano, mamá ahí (Carina Galucci). Yo me siento bien, una intervención bastante sana. Es una operación rutinaria, gracias“, finalizó.

Cabe recordar que Carlín y Galucci son padres de Facundo y Abril. Carina, ya separada del actor hace años, lo acompañó siempre hasta los últimos momentos de su vida.

Fuente: Primicias ya / Revista Pronto

