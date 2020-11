El hijo de Donald Trump pide pruebas de fraude por Twitter

Las denuncias de fraude en las elecciones en Estados Unidos de parte de Donald Trump y su entorno continúan. En este contexto, su hijo Eric hizo un pedido explícito a la gente de que presente las pruebas a través de las redes sociales.

“La cantidad de FRAUDE que se informa en Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia y Wisconsin es increíble. Informen experiencias personales. Por favor, tengamos todos los hechos y pruebas. #StopTheSteal”, tuiteó Eric Trump.

La polémica sobre el resultado está planteada en muchos estados y, de esta forma, se espera que lleve, como mínimo, una semana más para determinar quién será el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que en estados como Nevada, por ejemplo, ya reportaron que los resultados finales recién estarían para el 12 de noviembre.

🚨🚨🚨 The amount of FRAUD being reported in Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia and Wisconsin is unreal. Please report personal experiences. Please have all facts and evidence. #StopTheSteal pic.twitter.com/leJJh2XhXd

— Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020