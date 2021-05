¿El ibuprofeno aumenta el riesgo de gravedad de coronavirus?

El estudio se basa en los datos de 72.000 enfermos de Covid que se medicaron con ibuprofeno antes de ser hospitalizados. Los autores admiten no obstante que no contaron con algunas informaciones, como la duración del tratamiento.

“El uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no se asocia con un aumento de la mortalidad ni de la gravedad del Covid-19”, concluye el estudio de las autoridades sanitarias británicas, publicado en la revista médica The Lancet Rheumatology.

