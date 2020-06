El INADI “tiene un 50% más de denuncias” desde el comienzo de la pandemia: quiénes las presentan

“Lo que hay es negación, cuando no querés hablar de algo porque preferís ignorarlo…Si no hablamos de racismo, ¿cómo lo combatimos?. Decir que no hay racismo en Argentina es negarse a combatirlo”, expresó.

Consultada sobre si hubo repercusión en las denuncias a raíz del caso del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, respondió que “en particular por el caso Floyd, no. Lo que impactó es la cantidad de gente que se solidariza con ese caso y que niega luego, sistematicamente, el racismo criollo”.

