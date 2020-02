El insólito descargo de Gisela Barreto luego del “papelón viral”

Gisela Barreto lo hizo de nuevo. Volvió a ser el blanco de las críticas en las redes sociales por una pregunta sobre el narcotráfico y en las redes no la perdonaron el papelón. Mientras entrevistaba al misionero fundador de la organización “Peregrinos del amor” preguntó si los “carteles” de la droga eran “literalmente los que están en la calle” y rápidamente se convirtió tema de conversación. Ahora, enterada de cómo se rieron de ella, hizo un insólito descargo.

“Me encantó la visibilidad que le dieron a Marino Restrepo y a mí en Twitter. ¡Fui TT gordo! Un beso a todos. I love you. Buen fin de semana”, comentó mientras lanzaba besos en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La exvedette no pudo evitar que todos se rieran de ella, ya que Cártel es el término con el que se identifica a una gran organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico.

“Agarrá un libro que no quema”, “No please, no podés ser más bruta”, “Ojalá te informes antes de hacer un programa”, “Es lamentable que no sepas de qué nos estamos burlando”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.

Meses atrás, Gisela Barreto había protagonizado otros escándalos. Primero quedó en el centro de las críticas con sus declaraciones en torno a sus estrafalarias teorías sobre el sexo anal, luego apuntó a las vacunas y, más recientemente, a la autopercepción de los niños y niñas trans (que le valió una denuncia ante el Inadi).

Lejos de ofenderse, se lo está tomando con mucho humor e ironía, ya que cree que le dará más rating en su programa, llamado “El vaso”. (TN)

