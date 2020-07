El intercambio comercial de junio dejó un superávit de US$ 1.484 millones

El acumulado de las ventas al exterior en el primer semestre alcanzó los US$ 27.388 millones, un 11% menos que el año pasado, mientras que las compras sumaron US$ 19.291 millones, con un retroceso del 23.3%.

Con este resultado, los primeros seis meses del año arrojaron un superávit en el comercio internacional de US$ 8.097 millones, un 43% por encima de los US$ 5.635 millones de enero-junio de 2019.

En junio, la facturación por exportaciones bajó 8,6% interanual para sumar US$ 4.786 millones , mientras que las importaciones retrocedieron 20,8%, por un monto total de US$ 3.302 millones.

El intercambio comercial durante junio arrojó un superávit de US$ 1.484 millones, un 39% más que los US$ 1.068 millones ingresados en igual mes del año pasado, en el marco de una fuerte retracción de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

You May Also Like