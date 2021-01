El año pasado, las exportaciones sumaron US$ 54.884 millones, con una caída del 15,7% respecto a 2019, mientras que las importaciones alcanzaron a US$ 42.356 millones, con una merma del 13,8%.

El intercambio comercial dejó en 2020 un superávit de US$ 12.528 millones, por debajo de los US$ 15.990 millones de 2019, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

You May Also Like