El juez permitió el ingreso “por única vez” y consideró que el decreto presidencial es “razonable”

“Las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre”, dijo Carignano y, en cuanto a la situación de los que se encuentran en el exterior, afirmó que no van a “dejarlos abandonados en Brasil para siempre, sino que a pesar de haberle dicho todo este tiempo que no había que viajar y ellos decidieron viajar igual, nosotros vamos a reprogramar vuelos a partir, seguramente, después de semana Santa para que todos los argentinos que estaban de vacaciones en Brasil puedan volver al país”.

