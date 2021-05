El lunes abre la inscripción al Repro II

En esa línea explicó: “ Encontramos funcionamientos que no son transparentes , algunos sectores están presionando la demanda y los precios haciendo un negocio de exportación que se lo ha denominado “rulo ganadero”, que tiene que ver con comprar el ganado, hacer la faena, exportar la carne y, en muchos casos, con sectores que no liquidan la exportación y lo que hacen es quedarse con las divisas en el exterior para liquidarlas en mercados paralelos que presentan una brecha cambiaria respecto del mercado oficial”.

