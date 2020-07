“El memorándum con Irán era un retroceso letal” para la causa AMIA

“Nos sorprende mucho que Cimadevilla haga estas declaraciones fuera de tiempo, y no haya denunciado en su momento. Su actuación en la Unidad AMIA fue vergonzosa, no hizo absolutamente nada, hizo un informe final directamente impresentable”, agregó.

Posteriormente, en declaraciones a radio Continental, cuestionó las denuncias del ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, respecto de la injerencia del gobierno macrista en la causa AMIA y cómo lo presionaron para mejorar la situación del ex fiscal José Barbaccia.

En ese marco, el mandatario sostuvo que “Argentina todavía está en deuda, mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos”, y recordó que “cuando se firmó un memorándum de acuerdo con Irán que, francamente, yo critiqué mucho, en el fondo la búsqueda fue la de tratar de destrabar el problema que existía porque Irán no enviaba a los acusados a declarar”.

You May Also Like