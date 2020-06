El mensaje de Cristina Pérez tras el fuerte cruce con Alberto Fernández

“’¿La Constitución le reconoce de forma expresa al Presidente facultades para intervenir una sociedad? No. Ni siquiera de forma transitoria’. Lo dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”, escribió Cristina, citando un artículo de Manuel José García-Mansilla en el diario La Nación. El fragmento publicado por la periodista finaliza con otra pregunta y su respectiva respuesta, que ella no compartió: “¿Podemos derivar esa facultad como si fuera implícita por ser necesaria para permitir el ejercicio de otro poder expresamente otorgado al Presidente en la Constitución? Tampoco”.

La polémica se generó cuando la conductora de Telefe tildó como “polémica y cuestionable” a la intervención estatal en el conglomerado industrial, a lo que el mandatario le respondió aconsejándole que no ponga adjetivos a su pregunta. “¿Hay una chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías al derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?“, indagó la compañera de Rodolfo Barili, que tras la réplica del dirigente del Frente de Todos, defendió su derecho a preguntar como ella quiere.

