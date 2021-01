El mensaje de Facundo Arana para el médico que le salvó la vida

En las últimas horas, el actor hizo un pedido muy especial a sus seguidores de Instagram. “Ese que ven en la foto es Javo. En ese entonces él tenía 34 años y yo 17. Es 1989. Reíamos ahí porque pocos días antes él me había operado con anestesia local… durante casi cuatro horas… ! Quién diría… ! El recuerdo en mi alma quedó como que me llevó corriendo a un quirófano y sacó todo lo feo como si fuese veneno… la precisión de su mano y saber con quién derivarme inmediatamente después del diagnóstico fueron definitivas para salvarme la vida, que entonces tiene vueltas preciosas: hoy es el Padrino de uno de mis cachorros“, escribió junto a una foto donde se los puede ver en aquellos años.

