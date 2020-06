El mensaje del Kun Agüero luego de ser operado

Sergio Agüero fue operado con éxito este miércoles en Barcelona luego de sufrir una rotura de menisco jugando para Manchester City en la goleada 5-0 ante Burnley correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

El Kun viajó a Barcelona y fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Ramón Cugat, el mismo que lo trató antes del Mundial de Rusia 2018. Tras la operación, el delantero argentino dejó un mensaje en las redes sociales: “Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo”, escribió en su cuenta de Twitter. También su novia, Sofía Calzetti, se mostró feliz a través de su cuenta de Instagram: “Gracias a Dios todo salió bien”, expresó.

Afortunadamente, los estudios descartaron una lesión ligamentaria y, de no mediar inconvenientes, la recuperación le demandará seis semanas, por lo que llegaría al enfrentamiento ante Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que será el 7 u 8 de agosto próximo. En la ida, el conjunto inglés se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I’ll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020