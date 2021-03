El Ministerio de Salud desalienta viajes al exterior ante circulación de nuevas cepas de coronavirus

Hoy, en su nueva recomendación de no viajar al exterior por motivos no esenciales, el Ministerio de Salud enumeró tres variantes de las nuevas cepas del virus: el B.1.1.7 (detectada originalmente en Gran Bretaña); P1 (surgida en Manaos, Brasil) y la variante 501Y.V2 (procedente de Sudáfrica).

You May Also Like