El Ministerio de Trabajo intimó a Polka a abonar el salario de los actores “y no los pagó”

En cuanto a la sensación por formar parte de una de las actividades más afectadas por el parate debido a la pandemia, expresó que “todos los actores y las actrices compartimos la misma incertidumbre y la misma vulnerabilidad que todos. Esa incertidumbre de no saber si volvés a trabajar. Es mucha presión y mucha angustia. Nuestra actividad es meramente social, no solo por la llegada al público, sino porque al hacer la tarea te relacionas con muchas otras personas, y de esa manera lo que hace esta actividad es ponerte en riesgo, hay que tener cuidado”.

“Lo que sucedió con Polka fue que la empresa no pagó los salarios en tiempo y forma aún con el decreto presidencial que decía que había que pagar y que no podía haber despidos”, expresó Darín e indicó que Polka “fue la única empresa” que no acató la medida.

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, se expresó sobre la difícil situación que viven los trabajadores de Polka luego de que la productora de televisión no abonara los salarios de sus trabajadores. En ese sentido, Darín confirmó así que “el Ministerio de Trabajo intimó a pagar y no los pagó”.

You May Also Like