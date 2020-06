El ministro de Salud bonaerense usó el positivo de Novak Djokovic para concientizar: “No es tiempo de irresponsables”

El ganador de 17 títulos de Grand Slam tiene una postura contra las vacunas. Expresó su posición el 20 de abril pasado, poco más de un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia al coronavirus. “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar”, dijo en un chat en vivo en Facebook con varios atletas serbios.

El tenista serbio organizó el torneo benéfico Adria Tour, en el que se no se respetaron las precauciones que se deben tomar para evitar infecciones de coronavirus. Los partidos se jugaron en un estadio lleno, donde el público no usó tapabocas. Los tenistas se abrazaron en la cancha, cenaron juntos y luego fueron a una fiesta en la que no se respetó el distanciamiento social.

