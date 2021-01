El ministro de Transporte recorrió el puerto de Bahía Blanca

Meoni también agregó: “Venimos desarrollando un plan de apoyo a los puertos de todo el país, con todas las provincias, con todos los consorcios portuarios bonaerenses para que puedan mejorar su infraestructura. Yo recién venía hablando con Federico y me contaba de las distintas iniciativas que tienen, y vamos a estar en el Gobierno Nacional acompañando no solamente con lo que tiene que ver con legislación, sino también con el aporte terrestre de las vías férreas y la posibilidad de un aporte económico para el desarrollo de los muelles y las distintas infraestructuras que está pensando desarrollar el Puerto de Bahía Blanca de manera integral”.

You May Also Like