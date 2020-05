El modo oscuro llega a la app de Google de forma estable y oficial

Según Google, esta función ha comenzado su despliegue esta semana, y a finales de ella estará disponible para todos los usuarios independientemente de su plataforma móvil. Si has actualizado a la última versión de la app de Google en tu celular y aún no encuentras esta opción, lo más probable es que sea tarea de Google activarla en sus servidores. De lo contrario, siempre puedes unirte al programa beta de la aplicación para ser de los primeros en recibir las últimas novedades –los actuales miembros llevan pudiendo disfrutar del tema oscuro desde hace ya varios meses–.

You May Also Like