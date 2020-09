El mundo despide y homenajea a Quino

Ayer me había guardado este dibujo del ilustrador chileno Francisco Olea que me pareció divina… que tristeza, ayer Mafalda cumplió 56 años….. y acaba de fallecer #Quino a los 88 años….. que tristeza…. quedará su obra por siempre! Adiós Maestro q.e.p.d pic.twitter.com/EW3BGzjO78

Pocas personas marcaron con su arte a tantas generaciones. Una vez dijo: “Mafalda no me abandona, porque aquellos dramas sociales siguen vigentes''… Que su obra nos haga reflexionar y preguntarnos por que seguimos atravesando los mismos problemas. EPD Quino💔

