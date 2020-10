El nuevo amor de Carmen Barbieri

“Él (Sebastián) no ve el Cantando porque trabaja mucho pero me dijo que hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez“, aclaró Carmen, a quien se la pudo notar muy feliz por el nacimiento de un nuevo vínculo por el que está apostando y que la mantiene con lindas energías. (Exitoina)

“Estoy bien, divina. Le mando un beso enorme, que tengo uno que me arrastra el ala, no lo conoces, no lo sabe nadie, se llama Sebastián“, comenzó la actriz en la previa de su gala en el “Cantando 2020”, ciclo del que debió ausentarse por un tiempo dado sus conflictos de salud y su estado anímico, producto de los golpes que le dejó este año.

No fue un año fácil para Carmen Barbieri. A fines del 2019 falleció Santiago Bal, el padre de su hijo. Luego de transitar la pérdida de su ex pareja, el 2020 la encontró con un cáncer delicado de intestino en su hijo Federico, que logró batallar y el último tramo lo vivió entre esguinces y un herpes que le paralizó media cara. Sin embargo, mujer fuerte, logró hacer frente a los avatares que se le presentaron y confesó que le llegó un nuevo amor, al que le abrió la puerta.

