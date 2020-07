El nuevo plan del Barcelona para fichar a Lautaro Martínez

Según consigna Mundo Deportivo, el acuerdo de palabra entre la institución y el ex Racing se mantiene , aunque no se hará oficial porque incumpliría con las normas de FIFA. Por eso, la postura será la de esperar hasta el final de las competiciones (sería a finales de agosto, cuando concluya la Champions League) y recién cuando el club culé logre recaudar con la venta de algunos jugadores, ponerle el sello a la transferencia por 70 millones de euros más el pase del lateral Junior Firpo.

