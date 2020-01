El nuevo tatuaje de Jorge Rial dedicado a las hijas de Romina Pereiro

Jorge Rial se tomó algunas semanas de vacaciones para recobrar energía y disfrutar con su familia. En medio del descanso, el conductor de Intrusos decidió hacerse un nuevo tatuaje y lo compartió en la red junto a una sorpresiva dedicatoria.

Tras dos años de noviazgo, Rial y Romina Pereiro se casaron a principios de 2019, rodeados de su familia ensamblada y amigos más cercanos. Hace poco, la familia se mudó y finalmente el periodista pudo describir a su nuevo lugar como su “hogar”. A través de Instagram, tanto el conductor como la nutricionista suelen compartir imágenes y videos de ellos solos y junto a las hijas de Pereiro, Emma y Violeta.

A pesar de lo notablemente ensambladas que están las familias, ya que en varias ocasiones se las ha visto a Rocío y Morena compartir con las pequeñas, Jorge sorprendió a todos al mostrar su nuevo tatuaje y la especial dedicatoria: “Para Emma y Viole”, escribió sobre el nuevo diseño, demostrando el excelente vínculo que tiene con las niñas.

En el brazo izquierdo plasmó la imagen de una ola realizado con puntillismo, en blanco y negro. Amante del arte, el diseño elegido por el periodista se asemeja a La gran ola de Kanagawa de Hokusai, una de las obras más famosas del mundo y cuyo simbolismo incluye varias definiciones.

Además, Rial ya tiene tatuados los nombres de sus hijas, Morena y Rocío, varios sellos postales, el rostro de Frida Kahlo, una espada, algunas frases, una rosa que en vez de pétalos, tiene un puño cerrado, y en señal de apoyo al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se tatuó la imagen de Eva Perón con los brazos cruzados y un pañuelo verde alrededor de su cuello.

En 2019, se tatuó junto a Pereiro. Él un sol y ella una luna. “Es como los opuestos que se complementan. Juntos iluminan, uno durante el día y otro durante la noche. Teníamos ganas de hacerlo para conmemorar un momento muy especial para nosotros”, explicó la nutricionista.

Recordando los celos que solía expresar Morena y sus últimas declaraciones en Uruguay, donde le pegó a su papá y enalteció la figura de Luis Ventura como padre, la pregunta que surge es: ¿Cómo tomará More el nuevo diseño dedicado a las hijas de Pereiro?

“Con mi papá está todo bien porque es el abuelo de Fran… y bueno. Pero no, nunca va a volver a ser la relación que teníamos antes de todas las peleas. Siempre queda algo en él y en mi persona, obvio, pero intentamos llevarnos lo mejor posible”, explicó la cantante. Aunque respecto a su madrastra, su palabra fue más calmada: “Es su vida y yo no me meto. La respeto a ella porque es su mujer”, dijo. (Exitoína)

