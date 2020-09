El oficialismo denunció que “el bloque macrista nuevamente quiere paralizar el Senado y se niega a debatir”

A través de un comunicado publicado en Twitter, el oficialismo en la Cámara Alta calificó a los senadores opositores de “irresponsables” en momentos en que “se debe dar solución a los argentinos en medio de la pandemia”. “Repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición: son irresponsables, no comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de cuatro años de su fracasada gestión de gobierno” , expresaron. El espacio conducido por José Mayans declaró que “la bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas”, en alusión al recurso de amparo presentado por JxC para rechazar la votación del Senado en la que se aprobó la extensión de las sesiones virtuales.

