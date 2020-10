El oficialismo deploró el llamado a marchar hacia el domicilio de Cristina Fernández

Desde el ámbito legislativo, el diputado nacional José Luis Gioja, expresó: “Dejaron un país quebrado, al borde del precipicio, y desde hace 7 meses no hace más que fomentar el odio, intentando desmoronar a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo. No lo van a lograr. Sudan destitución por todos los poros”.

“Dejaron un país quebrado, endeudado, con alta inflación. Perdieron las elecciones. La primera vez que un Presidente no es reelecto, ni siquiera pudo pasar a segunda vuelta. Sin embargo, hace 6 meses que salen de caravana, insultan, agreden y no se hacen cargo de nada”, evaluó Rossi en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, advirtió en su cuenta de Twitter: “El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta @CFKArgentina. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio”.

