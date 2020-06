El padre de Djokovic culpó a Dimitrov por los contagios

Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de Nole, Jelena Ristic. “Mi hijo no está bien anímicamente. Dimitrov no sabe dónde se contagió y causó un gran daño a Croacia, a Serbia, a mi familia; debió ser examinado en su país”, añadió Srdjan Djokovic en alusión al búlgaro, de quien trascendió llegó desde Montecarlo, donde reside, a Belgrado, con unas líneas de fiebre.

“El hombre (en alusión a Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y así es cómo ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho el test aquí, sino en alguna otra parte” , declaró Srdjan a la televisión croata RTL. Nole es uno de los infectados por Covid-19 junto a otros tres participantes del certamen, el búlgaro Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas.

