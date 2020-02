El padre de Fernando, sobre los videos del ataque: “No quise verlos”

Silvino Báez, el padre de Fernando, reveló este lunes que sus abogados le ofrecieron ver los videos que tomaron los rugbiers cuando mataron a golpes a su hijo en la puerta del boliche Le Brique de Vila Gesell.

“El doctor (Fernando) Burlando me invitó para ir a ver los videos. No fui porque no me sentía ver, no quería verlos. Lo que me dejó fue que ellos sabían lo que hacían, no es que se les pasó la mano”, expresó el hombre frente a C5N.

Para el padre de Fernando Báez Sosa, los 10 rugbiers de Zárate que lo atacaron “son asesinos” aunque dos de ellos, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, hayan sido liberados este lunes por falta de pruebas.

“Parece que disfrutaban de pegar a mi hijo. Son asesinos crueles y traicioneros”, agregó el hombre.

Fe en la Justicia

“Yo confío en la Justicia. Por ahí (Milanesi y Guarino) no están en los videos, no los pudieron reconocer los testigos. Sabíamos que podía pasar, así que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, expresó el padre de Fernando, quien espera una condena “ejemplar” en el caso.

“Con Graciela no prendemos la televisión, hoy me contó el amigo de mi vecino qué fue lo que escuchó en las noticias y me contó”, reveló el hombre sobre el aislamiento que su mujer y él se autoimpusieron, por el que se filtró el dato de la liberación de Milanesi y Guarino.

“Graciela lo tomó muy mal, pero sabíamos (que podía pasar) eso. No queremos ningún inocente preso, pero están la fiscal y los abogados nuestros y ellos sabrán qué hacer”, convino el hombre, para quien “no hace falta” que las familias de los rugbiers se comuniquen con ellos.

