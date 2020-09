El padre de la novia tendrá remake

Por otro lado, Gremlins, la comedia de terror dirigida por Joe Dante y estrenada en el cine en 1984, llegará como ficción televisiva. El título elegido es Gremlins: Secrets of the Mogwai. Se trata de una serie de animación que podremos ver en HBO Max. Diez capítulos de media hora de duración a estrenarse en 2021. (Y más allá de este proyecto televisivo, los Gremlins volverán al cine en Gremlins 3, proyecto del que se sabe poco y nada). (Clarín)

Father of the Bride (el título original) cuenta la historia del fiscal Stanley Banks (Spencer Tracy), quien se muestra nervioso porque su preciosa hija mayor Kay (Elizabeth Taylor) le comunica su decisión de casarse con Buckley Dunstan (Don Taylor).

¿No es un filme con una mirada patriarcal? ¿No habrá una vuelta de tuerca a una historia que se estrenó por primera vez hace más de medio siglo? ¿Un padre cascarrabias que no da libertad a su hija y la cela por la llegada de otro hombre no es un concepto que hoy resulta incómodo y viejo? Esos son los grandes interrogantes que genera la noticia.

