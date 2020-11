El pase de factura de Oscar Mediavilla a Laurita Fernández en pleno vivo

La gala del lunes del Cantando 2020 contó con un incómodo cruce entre la conductora del show, Laurita Fernández, y el jurado Oscar Mediavilla, quien le hizo un picante pase de factura en vivo y en directo.

Luisa Albinoni llegó a la pista del programa de El Trece y tomó por sorpresa a muchos cuando saludó a la pareja de Patricia Sosa por su cumpleaños, que fue el domingo 15 de noviembre.

El músico agradeció y contó cómo la pasó el día anterior con sus seres queridos. “Lo hemos pasado muy bien. Hicimos una fiesta para 600 personas… Mentira, éramos cuatro: Patricia, mi hija Marta y mi suegra. A Valeria Lynch no la invitamos. A Alexander (Caniggia) lo invité, pero no vino. Me falló y eso me amargó la noche“, lanzó con mucho humor.

La bailarina aprovechó y le preguntó a su compañero si algún participante de la competencia le había enviado un mensaje por el aniversario de su natalicio. “No, ninguno. Igual, preferentemente, me gusta que no me saluden. Porque me da el pie para que yo pueda hacer mi trabajo. Después conocés a alguno y te miran si les pones un punto más bajo”, reveló el jurado.

“Claro, mejor distancia”, analizó Ángel de Brito, para que la actriz luego le pida al músico que “deje la torta que llevó en el camarín”. Sin pelos en la lengua, Mediavilla le respondió a Laurita. “Bueno, igual vos tampoco me saludaste y yo esperaba tu saludo”, contestó el productor musical.

“Yo no sabía, ni sabía cuánto cumplís”, se defendió la novia de Nicolás Cabré, pero Oscar concluyó el divertido momento con otro reclamo: “No importan los felices tanto… no mientan más porque esto no da”. (Exitoina)

Comentarios

comentarios