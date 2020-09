El pedido de ayuda de Carla Peterson

La actriz quedó muy impactada con las imágenes de la quema de barbijos en el Obelisco y decidió escribir una carta abierta para que todos tomen conciencia de la gravedad de la pandemia.

Cuando empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Carla Peterson se lo tomó al pie de la letra. No solo se guardó en su casa todo lo que pudo sino que, además, alentaba desde sus redes a que otros hicieran lo mismo, con paciencia. Más tarde se la cuestionó por haber salido a correr en la primera habilitación de runners que hubo en la Ciudad, pero ella esquivó las balas y siguió pidiendo que se quedaran en sus casas.

Por eso el fin de semana, al ver todos los que se acercaron al obelisco para quemar sus barbijos y protestar por el aislamiento, sintió que tenía que hacer algo y desde su cuenta de Instagram, intentó hacer un llamado a la reflexión.

“Con esta foto cualquiera pero linda, quiero pedirte que por favor te cuides. Que trates de no salir si no es necesario, que banquees un poco esas ganas locas de ver amigxs, que mantengas distancia, es difícil… se está haciendo largo, no se aguanta, lo sé“, dijo y sumó: “¿Se acuerdan de los aplausos de las 21 al personal de salud? Bueno eran ahora. Ellxs también están cansados, y se la juegan todo el tiempo… muchos se despiden para ser hospitalizadxs y nos saben si van a volver a sus casas. Hay muchas familias sufriendo , esperando volver a encontrarse con sus seres queridos. Y también hay familias que no pudieron despedirse de aquellos que no se recuperaron. X favor seamos cuidadosos“.

