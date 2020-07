El pedido de disculpas de la revista por la tapa de Máxima y su hija

“Estamos aprendiendo a oír voces que abren nuestros ojos para hacernos ver cosas que no logramos ver en su momento, es parte de este aprendizaje. El respeto, orgullo y admiración que sentimos por Máxima Zorreguieta y toda su familia no se reflejó en el titulo de nuestra última tapa. Entendimos lo que significó“, manifestó sincera.

No obstante, no solo el título o el término “plus size” despertaron críticas sino que también la nota completa contiene varias frases cuestionables donde predomina la opinión estigmatizante sobre el cuerpo de una joven de 16 años.

No hay dudas de que la tapa de la última edición de la revista Caras dio que hablar y generó un fuerte debate en el escenario nacional. “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size” fue el desafortunado título que eligieron para la portada donde se ve a la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, de 49 años, y a su hija mayor, Catalina Amalia de Orange.

