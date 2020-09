El pedido de Moria Casán que enfureció a Soledad Silveyra

“Voy a ir a Mujeres de eltrece cuando no esté Soledad Silveyra. Y a ella le pasa lo mismo. No da para pelearla, no le creo nada, es muy canchera, se hace la víctima y entonces no voy a ir para pelear“, dijo Moria Casán en Hay que ver, el programa que Denise Dumas y José María Listorti conducen en El Nueve. Sin embargo, luego se desdijo y aseguró: “Voy a ir esté quien esté. Sí, cuando me inviten voy a ir esté quien esté. Porque seguro que el día que yo vaya, ella no va a estar“, rió con picardía.

Cuando le preguntaron si aceptaría una conducción coral, al estilo Mujeres, respondió: “Tengo propuestas para ser un show muy importante y sola. No puedo hacer una conducción coral porque me como el show. Cuando lo hice, no adoctriné a mis compañeras sino que yo las dejo ser y hago que se luzcan“, se diferenció Moria.

El enfrentamiento entre ambas actrices data de los tiempos en que compartían el jurado del Bailando por un sueño. Solita decía que Moria y Nacha Guevara se aliaban y la hacían sentir como “un patito feo”.

Ante las palabras de su colega, Silveyra no se hizo esperar y contó su versión: “¿Podes creer que Moria pidió que no esté yo cuando ella venga a Mujeres? Moria iba a ir al programa el miércoles y antes que me dijeran que no vaya, decidí aprovechar e ir a visitar a mis nietas. La cuestión es que no vino y mis nietas se quedaron llorando. No sé por qué no vino, quizá porque con el casting nos está yendo bien y sigue“, explicó Solita. Y enseguida se puso más seria: “La verdad es que me molestó que mi productor no me defendiera. Me parece que ellos debían poner las cosas en su lugar. Es absurdo tomar la posición de Moria porque somos trabajadoras desde hace años y podríamos superarlo. Yo aceptaría que venga como invitada y me quedaría, por supuesto. Pero si no quiere que esté, entonces no estaré“.

Luego de esas palabras, se negó a seguir hablando sobre el asunto. “Quiero profundamente a su hija y por respeto a ella prefiero callarme. Moria hace de la pelea el hábito, ¿no? No me pasa lo mismo con Nacha, a la que quiero y respeto. Con Moria tenemos otro vínculo y si hay que hacer barro, vamos“. (La Nación)

