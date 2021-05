El pedido desesperado de Brian Lanzelotta para su hermano con discapacidad

Para concluir manifestó: “Al hacer esto lo hago con la intención de que se escuche las voces de gente que no puede hablar. De gente discapacitada como mi hermano, que no pueden salir a buscarse la vacuna por sus propios medios. Estamos tratando de que se los vea a ellos, no hablo de mi, ni de mi mujer, ni de mis hijos. Estoy hablando de personas discapacitadas“. (Revista Pronto)

“Él ahí está muy expuesto. Mi hermano en el Hospital Fernández está en la boca del lobo. Tiene un solo pulmón. Mi hermano se me contagia y no vuelve a mi casa, es así“, relató con mucha preocupación.

