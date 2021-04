El periodista Claudio Pérez embistió con su auto a una mujer y su hija

El periodista de El Nueve Claudio Pérez embistió anoche con su auto a una mujer y a su hija mientras se dirigía al canal, cerca de las 20, en el barrio porteño de Palermo. Afortunadamente, ambas se encuentran en buen estado de salud.

Este miércoles, el periodista debía conducir nuevamente el programa Bendita, luego de que Horacio Pagani y Any Ventura dieran positivo de coronavirus, y mientras parte del staff continúa en aislamiento preventivo. Pero, al inicio del programa, que comenzó a las 20.30, algo llamó la atención de los televidentes. Beto Casella, su conductor natural, apareció al frente del mismo y, sin entrar en muchos detalles, aclaró que todos los integrantes seguían aislados, pero que Pérez había tenido un inconveniente con el auto, “un pequeño accidente, nada grave”, motivo por el que Casella -que vive cerca del canal- se hizo cargo del programa.

El periodista vivió un lamentable episodio mientras manejaba. “Estaba yendo al canal feliz porque iba a hacer el piso de Bendita y tuve un incidente de tránsito afortunadamente leve. Me preocupe mucho por la mamá y su nena“, relató.

Y continuó: “Luego de los trámites en la comisaria vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, fui al Hospital Fernández para saber cómo estaban, ahí hablé con la pediatra de guardia y me aseguró que la nena no se hizo nada. La mamá me vio y me tranquilizó. Quedé a disposición de ellas“.

Según fuentes policiales, Pérez embistió de manera accidental a una mujer de nacionalidad venezolana de 32 años, lo que provocó que ella soltara a la menor de edad que tenía en sus brazos y que la misma cayera al piso.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar del hecho, que fue en la avenida Juan B. Justo y Soler, en el barrio porteño de Palermo.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad se comunicaron con la Fiscalía Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del doctor Maximiliano Vence y ante la Secretaría del doctor Guerra, se dispuso la notificación del imputado, el periodista Claudio Pérez de 52 años, y se ordenó la toma de fotografías y pericias del rodado.

Recordemos que el martes, Pérez tuvo que ponerse al frente de Bendita, debido a que todo el equipo está aislado por el hisopado positivo de Any Ventura. Any había sido contacto estrecho con Alejandra Maglietti y Lola Cordero, con quienes se vio el fin de semana pasado. De esta forma, la producción decidió que el programa lo conduzca Claudio Pérez desde el estudio y que varios panelistas salgan al aire a través de videollamada. (La Nación)

