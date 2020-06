El periodista Guillermo “Chiche” Ferro dio positivo de coronavirus

El periodista Guillermo “Chiche” Ferro, que trabaja en El nueve, dio positivo de coronavirus. La noticia la dio a conocer el mismo medio a través de un comunicado.

“Por el presente les informamos que hoy lunes 15 del corriente, hemos tomado conocimiento que el Sr. Guillermo “Chiche” Ferro del noticiero, luego de realizar un test ayer domingo, ha dado Positivo para Covid-19. Desde el servicio médico de la Compañía, nos encontramos en contacto para conocer su estado de salud y brindarle el asesoramiento necesario”, comenzó el texto.

Sobre el estado de salud de su empleado, detallaron: “Al momento el Sr. Guillermo Ferro se encuentra guardando aislamiento en un hotel presentando buen estado de salud”.

“Les informamos que el Sr. Guillermo Ferro concurrió por última vez a la empresa el pasado viernes 12 del corriente entre las 19:00 y 20:40 y, luego, entre las 23:40 y 00:30 horas. Como parte del protocolo el servicio médico estará contactando a los empleados que tuvieron contactos casuales con el Sr. Ferro el día viernes para que guarden aislamiento social estricto por las próximas 72 horas e informarles los pasos a seguir”, agregaron.

Por su parte, el propio periodista se refirió a su situación a través de las redes sociales: “Hola a todos! Como ya sabrán el sábado tuve algunos síntomas de gripe y me pareció que lo mejor era consultar con los médicos. El domingo fui a la clínica Los Arcos y me hice una serie de estudios: hisopado, placas, laboratorio, etc. Los estudios dieron todos bien y el hisopado dio positivo/ paciente asintomático. Así que estoy aislado por los próximos días para evitar cualquier riesgo de contagio. No tengo ningún síntoma, me siento bien, estoy bien asistido por Swiss Medical y esperando que todo evolucione con normalidad. Les mando un abrazo! Los quiero.. Chiche”.

(Mitre)

