El PJ bonaerense avanzará mañana hacia la elección de Máximo Kirchner como presidente partidario

En declaraciones a Télam, el actual titular del PJ bonaerense y jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló que la fecha para los comicios internos no está establecida de antemano por el estatuto sino que “durante el año del cambio de autoridades puede fijarse el proceso electoral de común acuerdo, según la necesidad y estrategia del partido, y por eso no se puede decir que se adelantan las elecciones”.

