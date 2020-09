El plan de Adrián Suar para que Mirtha Legrand pueda volver a la TV

Adrián Suar habló de Mirtha Legrand y reveló cuál es su plan para que la diva regrese a la pantalla de El Trece luego de 6 meses de ausencia debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno por la pandemia de coronavirus.

Luego de que el presidente Alberto Fernández dictó la cuarentena, el 20 de marzo pasado, Mirtha Legrand decidió recluirse en su casa para cuidarse -además pertenece al grupo de riesgo- y le dejó el mando de sus míticos programas Almorzando con Mirtha y La Noche de Mirtha Legrand a Juana Viale, su nieta. Sin embargo, tras casi 7 meses de ausencia, Adrián Suar ya piensa piensa en el regreso de la diva a la pantalla del canal del solcito.

En diálogo con el ciclo Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad, e; gerente de programación de El Trece, se refirió a la posible vuelta de Mirtha y no descartó una “combineta” con Juana Viale en la que una conduzca los sábados y la otra los domingos: “Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella. Si ella tiene ganas, me gustaría que vuelva”.

Al preguntarle sobre cómo ve el desempeño de Juana al frente de los programas de su abuela, Adrián Suar opinó: “Está divina, la veo a Juana creciendo. Está muy bien y tiene mucho más plafón para mejorar. Está bien, es simpática como es Juana, tiene ángel, es buena piba. Pero tiene que mejorar y va a mejorar. Y sigue mejorando. Le veo un potencial enorme a Juana si ella toma la decisión de hacerlo”, señaló el productor que el 6 de septiembre pasado fue uno de los invitados a Almorzando.

El futuro televisivo de Mirtha Legrand se había transformado en una incógnita como consecuencia de la pandemia que la obliga a permanecer en su casa para resguardar su salud, y el duro golpe anímico que recibió el 1 de mayo pasado con la muerte de su hermana gemela, Goldie (Goldy).

La última “aparición” de la conductora fue el 14 de junio cuando habló en su programa por primera vez desde el fallecimiento de su hermana, y destacó el reemplazo de su nieta. “Ese sillón ahora tiene dos dueñas”, dijo. “Estás haciendo muy bien tu trabajo, quiero felicitarte públicamente”, agregó sobre el desempeño de la actriz de 38 años.

El 19 de agosto, la diva, consultada por Ángel de Brito en LAM sobre los rumores que indicaban que le cedería definitivamente el mando de sus programas a su nieta, Mirtha dijo: “Es un disparate no inventen más, no salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. Hace 170 días que no salgo ni al balcón, si aguanté hasta ahora, seguiré aguantando. Suar me dice que vuelva en octubre, pero veremos como transcurre el coronavirus”, contestó firme y luego de consultarle “que es lo que más extraña”, La Chiqui indicó: “Mi actividad de sábado y domingo, pero me preparo con amor para verla a Juani todos los findes”.

Por ahora, sólo resta esperar qué decisión tomará Mirtha.

