El polémico audio de la Señorita Bimbo contra Lola Latorre

Lola Latorre. Yanina Latorre. Lucas Spadafora. Todos, a su medida, se burlaron de Nacha Guevara al aire (también en las redes) y tuvieron que salir a pedir perdón. Pero, dicen, ya era tarde. “No lo hicieron a consciencia. Es una vergüenza y deberíamos aprender de ello”, se escuchó. La que tomó la palabra ahora fue la Señorita Bimbo, quien en un monólogo con Malena Pichot destrozó a la hija de Puntita Latorre.

De eso se debatió en Hay que ver, el ciclo de El Nueve que José Maria Listorti y Denise Dumas. “Mi viejo no terminó el primario porque a los 13 años tuvo que salir a laburar y puedo asegurar que me enseñó muchos más valores que si hubiese ido al mejor colegio. Era carnicero en un mercado en Saenz Peña. Era un tipo inteligente y culto en valores”, recordó Listorti, tratando de defender a Lola.

“Yo soy de una generación donde me enseñaron que si al otro le va bien me tengo que poner contento. Me lo enseñaron y lo vivo. No lo digo ahora que puedo viajar o tengo un buen nivel económico. Trabajo hace 27 años en el medio, me lo gané. Pero cuando era el hijo del carnicero me ponía contento cuando alguien se compraba un cero kilómetro”, firmó Listorti.

Y fue allí donde pusieron en vivo a Malena Pichot y Señorita Bimbo, quien desde su programa de radio hablaron sobre Lolita: “Te hicieron crecer con autoestima. Sos la reina, la princesa de la casa, tuviste todo lo que te gusta y directo al Bailando. Vivís de subir ropa. O sea, no te podes quejar si tu papá se cogió a alguien, pelotita de mierda”, comenzó el polémico audio.

Allí fue cuando Pichot tomó la palabra: “Creo que ella debe de haber sufrido más la cuestión mediática. Lo mediático te vuelve loca. En lo de vida fácil, la gente de vida fácil, tiene los parámetros raros…”, aportó.

Y se volvió a meter Bimbo: “Que se calle, qué hay gente en el medio que necesitamos quejarnos un poquito más. Hacés terapia o te quejás. No podes ir llorar esto, como cuando decía que la traicionó su papá y después subís una foto con él haciendo un chivo de buzo”. (Paparazzi)

