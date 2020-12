El polémico mensaje del presidente del Barcelona: “Hubiese vendido a Messi”

Carles Tusquets, presidente interino de Barcelona, aseguró que su decisión hubiera sido vender a Lionel Messi por una cuestión económica. “Tanto por lo que te ahorrás de lo que cobra de contrato como por el dinero que ingresás”, afirmó al programa radial El Món de RAC1.

El máximo mandatario del conjunto catalán, a la espera de las próximas elecciones, destacó que “La Liga exige límites salariales y eso hubiera ayudado a afrontarlos”. De todas formas, y más allá de la decisión que tomó Josep Maria Bartomeu, agregó: “Son cosas a consensuar con el cuerpo técnico”.

Con respecto a la delicada situación económica que debido a la pandemia atraviesa la institución, Tusquets fue contundente. “Tener nuestro estadio cerrado supone ingresar 320 millones de euros menos. La situación es horrible, pésima, pero cuando se reabra mejorará de golpe. Hay esperanza”, manifestó.

EL CAMP NOU “SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS”

El titular de Barcelona se mostró muy preocupado por las condiciones edilicias de la cancha del conjunto catalán e indicó que “hay zonas que literalmente se están cayendo”. En tanto, añadió: “En una de las puertas de entrada cayeron trozos del techo. Hay que hacer obras de reforma urgente”.

LA CHANCE QUE VUELVA NEYMAR

El brasileño expresó su deseo de volver a jugar con Lionel Messi y la noticia llegó con mucha velocidad hasta España. “Si viene gratis, se podría plantear. ¿Why not? (¿por qué no?, en inglés) No hay dinero para pagar”, concluyó un categórico Tusquets como para no ilusionar a los hinchas del club.

