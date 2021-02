El policía acusado de matar a Úrsula se negó a declarar y quedó preso en Junín

Además consideró que “faltan más herramientas” porque “si no, no habría tantos femicidios” y pidió cambios legislativos, ya que a la vista de lo ocurrido “los perímetros y botones antipánico no sirven, son medidas simbólicas, medidas que quedan a criterio de la persona a la que se le imponen si quiere cumplir o no”.

