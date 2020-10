El Pollo Álvarez habló de su salud

Tras el primer negativo del Pollo Álvarez en el hisopado de COVID-19, el conductor de “Nosotros a la mañana” se realizó hoy el segundo y espera el resultado para mañana a primera hora.

Si bien no presentaba síntomas compatibles con COVID-19, decidió realizarse un testeo para descartar la posibilidad. “Lo hice para mi tranquilidad, la de mi familia y la de todos mis compañeros”, explicó a Teleshow.

Mientras esperaba el resultado, permaneció aislado en su casa. Si bien le indicaron que dio negativo, siguió sintiéndose mal y decidió continuar en reposo.

La principal molestia era en su estómago, pero con el correr de las horas presentó un notable cansancio, lo que volvió a despertar la alarma de un posible caso de coronavirus.

“Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no“, dijo, y agregó: “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”.

También destacó que el malestar abdominal había mermado. “Pero no tengo fuerzas, y por eso pensé que era coronavirus”, dijo antes de hacerse un nuevo hisopado. El Pollo también se definió como “adicto al trabajo” y aseguró que por estos días tiene demasiadas actividades laborales. “Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco”, analizó.

