El popular presentador Efraín Ruales fue asesinado

Los agentes que acudieron verificaron que el presentador de televisión registra cuatro impactos de bala en su cuerpo, y en el interior del vehículo se encuentran todas sus pertenencias, señaló César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. “Yo diría que el tema del robo se descartaría…nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo… la primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo“, dijo Zapata.

