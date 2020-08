El presidente Fernández destacó la “cuarentena temprana” e insistió en la importancia de “quedarse en casa”

El presidente Alberto Fernández aseguró que si no se hubiese decidido la cuarentena temprana, “hoy habría gente en la provincia de Buenos Aires a la que le dirían no te puedo atender” y recordó que el coronavirus “no te mata de un día para otro” y que la persona contagiada que ingresa a terapia intensiva necesita de “un promedio de 28 días” para su recuperación.

You May Also Like