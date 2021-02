El Presidente pidió “garantizar que los precios internacionales no se vuelvan contra los argentinos”

Dijo además que hay que “garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos” y subrayó que no quiere “ejercer a espada del poder”.

“No podemos seguir con las mismas lógicas de siempre. Me criticaron porque lleno mis discursos de demandas morales: la política es moral y ética, y apelo a la moral y a la ética de los argentinos para que entiendan que no podemos caer en el mismo problema que siempre nos ha complicado”, añadió.

“Les marcaba (a los industriales textiles) que me encanta verlos crecer, pero me preocupa que los precios de los productos crezcan como crecen”, afirmó para luego describir un ciclo que describe la economía nacional repetidamente: “Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios”.

Respecto de la tarea realizada, se mostró satisfecho de que ningún argentino se quedara sin atención médica y se refirió a las negociaciones por la vacuna : “Hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos”, ironizó.

