El pretendiente de Susana Giménez más complicado

Cabe destacar que por el momento y hasta que se defina la negociación o se ejecute un proceso legal conservaremos los documentos pero no develaremos el nombre del denunciante para no entorpecer la investigación en curso. (Primiciasya)

En uno de los anexos del documento, se resalta que “los comparecientes han convenido otorgar contrato de PRÉSTAMO, con arreglo a las siguientes: el Sr. Arrarte Artigalas según figura en contrato anterior como (Prestatario), que reconoce haberlo recibido, un capital de 75.000 u$s que asciende mas intereses a 87.000 u$s , cuyo destino es la compra de pescados en el mercado argentino”.

