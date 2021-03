El protagonista de “Silicon Valley” acusado por acoso sexual

No es el primer caso en el que un miembro del elenco de Silicon Valley fue acusado por una actitud similar. En 2017, TJ Miller fue denunciado de haber golpeado y agredido sexualmente a una joven cuando ambos iban a la Universidad de Washington a comienzos de la década de 2000. Además de este incidente, varias mujeres comediantes se habían negado a trabajar con él ya que, de acuerdo al medio The Daily Beast, hacía chistes en privado y se jactaba de la violencia de género. (TN)

Los responsables del club nocturno, que cerró en enero, emitieron un comunicado que publicó The Hollywood Reporter: “Hasta donde yo sé, nos informaron de todos los incidentes y, que yo sepa, nos ocupamos de todos los problemas que nos llamaron la atención. Nuestro objetivo desde el primer día fue crear el espacio más seguro posible”, indicaron los dos ex responsables.

Los Angeles Times citó un mensaje directo de Instagram que Harding aseguró que recibió, tras el incidente, de parte de Middleditch. “Hannah, no tenía idea de que mis acciones eran tan extravagantes para vos. Sé que probablemente quieras exponer que yo soy un monstruo. No espero que quieras ser mi amiga ni nada de eso. Estoy muy avergonzado que te hice sentir incómoda“, le escribió el actor.

