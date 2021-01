El reclamo de Diego Junior en la agonía de Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre desató una verdadera guerra de acusaciones y respuestas, tanto por las causas de su fallecimiento, como por el conflicto legal que acarrea la sucesión.

En ese sentido, tras el anuncio de Jana, Diego Junior y los representantes legales de Dieguito Fernando de enfrentarse con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona por lo que dejó el ex capitán de la Selección, la tormenta de “carpetazos” no cesa.

En esta ocasión, el periodista Ángel de Brito contó que el hijo italiano del astro le reclamaba al abogado una importante propiedad con el dinero de su padre.

“Me contaron que Diego Junior le estaba pidiendo a Morla, tiempo antes de que Diego muriera, una casa para él. Se la estaba reclamando. Y eso está en los chats que están presentados en la Justicia. No por eso a Morla lo sorprende hoy que Diego Junior lo mate en las redes. Dice ‘este pibe que hoy me está matando y me pide rendición de cuentas es el mismo que me pedía una casa de unos 500.000 dólares“, expresó el conductor televisivo.

Diego Junior, había dicho, antes de venir a Buenos Aires, que Matías Morla iba a tener que rendir cuentas sobre lo ocurrido con los bienes del ex futbolista del Nápoli. A raíz de esa advertencia, Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, sacó a la luz el auto de lujo y el dinero que el joven ya había recibido a modo de “donación”. (La Nación)

