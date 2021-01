El reclamo de Eugenia Tobal a las prepagas

La hija de la actriz se tuvo que dar las últimas tres vacunas del año y eso fue lo que generó la bronca de la actriz. “Vengo de darle las vacunas obligatorias del año a Ema, que fueron tres, sufrí más yo que ella. Le quiero agradecer a las chicas del vacunatorio que nos atienden siempre con muchísimo amor, pero no puedo creer que las vacunas que pasan el año no estén cubiertas por la obra social. De verdad, son vacunas obligatorias y están en un calendario, te las tenés que dar obligatoriamente. Y las obras sociales no las cubren“, contó indignada Eugenia.

You May Also Like