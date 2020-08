El reclamo de Mirtha Legrand a un segmento de “Intrusos”

Se sabe, a Mirtha Legrand no se le escapa nada. Y menos algo que pase en la tele, a la que sigue de cerca diariamente. Precisamente hoy expresó su disgusto por algo que vio en Intrusos, en una sección de Rodrigo Lussich que se llama “Escandalones”. En ella se referían a la diva de los almuerzos, al tiempo que de fondo sonaba la música de La momia, el personaje de Titanes en el ring, el histórico ciclo de lucha que lideraba Martín Karadagian.

Tras ese segmento, enseguida Mirtha Legrand se contactó con Adrián Pallares, quien minutos más tarde contó en “Intrusos” la charla que mantuvo con La Chiqui. “Siempre me mensajeo con ella, como otros colegas. Y me hizo un reclamo por la musicalización. Le expliqué que la música no tenía que ver con el “escandalón” sino que es la que baila Lussich. Me dijo: ‘¿tengo que creerle?’. Y claro, es así“.

Pallares aprovechó para contar otras novedades de la actualidad de Mirtha, quien le contó que después de cinco meses se animó a cortarse el pelo. “Y con un protocolo muy estricto“, le contó Legrand.

La Chiqui sigue cumpliendo con una cuarentena estricta y, por ahora, no piensa en retomar la conducción de sus programas, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtrha Legrand, ambos en manos de su nieta Juana Viale desde que comenzaron las medidas de aislamiento social y confinamiento dictadas por el Ejecutivo Nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. (La Nación)

