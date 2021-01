El Renaper comienza a atender los sábados la renovación de DNI para los jóvenes de 14 años

“Cuando uno haga una renovación por un cambio de domicilio, porque perdió el DNI, y en este caso porque debe actualizarlo no solo se lleva el plástico si no que puede descargar la versión digital”, consignó Lepere.

“De lunes a viernes en todos los registros provinciales en todas las oficinas del Renaper a lo largo y ancho del país seguirán abiertas, pero los sábados específicamente se atenderá a los jóvenes de 14 años . Durante la pandemia muchos y muchas de ellos no hicieron el trámite porque no lo consideraron prioritario, pero en realidad lo es”, indicó el funcionario en declaraciones a la señal televisiva América TV.

