El repudio a Jorge Rial en el aeropuerto y avión cuando viajaba a Miami a vacunarse

Este fin de semana Jorge Rial viajó a Miami para recibir la vacuna contra el coronavirus luego de criticar a varios famosos que hicieron lo mismo y tildarlos de “privilegiados”. Luego de asegurar que no quería dejar su salud en manos de políticos, el periodista abordó un vuelo hacia Estados Unidos y fue escrachado en Ezeiza.

Antes y después de abordar su vuelo, pasajeros salieron al cruce del periodista por criticar fuertemente lo que terminó haciendo, y que muchos en el avión pretendían hacer. Según reveló Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”, el ex conductor de “Intrusos” “no la pasó bien en el aeropuerto y en el avión, la gente lo agredió, le dijo cosas”.

“Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud“, anunció días atrás el presentador en su cuenta de Twitter y generó polémica.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

Antes, el conductor había manifestado fuertes críticas contra Nacho Viale y en contra de la angelita por su decisión de inmunizarse contra el virus en los Estados Unidos. Finalmente, él optó por la misma opción y despertó una fuerte indignación.

“Rial viajó en business y estuvo en el salón VIP sentado. Pero cuando iba caminando la gente le gritaba y le decía cosas, y en el avión no pasó a mayores pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros. No le fue fácil“, reveló este lunes Latorre.

Además, la panelista habló de los rumores de que el conductor de “TV Nostra” se encontró con su esposa, Romina Pereiro, en Miami pero no lo pudo confirmar. “Hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión, yo no lo pude chequear eso. Todo el mundo sigue diciéndome que viajó solo“, expresó.

Por otro lado, mostró en la pantalla la primera foto de Rial en suelo estadounidense luego de haber recibido la vacuna. (Diario Show)

